Eroii Neamului, Omagiați în Supur și Bogdand: Lecție de istorie vie pentru comunitate și generațiile tinere

Programul de comemorare a eroilor din județul Satu Mare a continuat joi, 18 septembrie 2025, la mormintele de război din Supuru de Jos, Supuru de Sus, Hurezu Mare, Racova și Babța, prin implicarea asociațiilor de rezerviști militari din MApN, MAI și SRI. Evenimentele s-au desfășurat sub coordonarea Instituției Prefectului județul Satu Mare, în parteneriat cu autoritățile locale din comunele Supur și Bogdand, cu sprijinul unităților militare din Garnizoana Satu Mare, al Muzeului Județean și al Direcției Județene pentru Cultură.

Omagierea eroilor căzuți în 1944

Au fost comemorați 27 de eroi militari români cunoscuți și 9 necunoscuți, căzuți la datorie în octombrie 1944. Parastasele au fost oficiate de preotul militar Mircea Alexandru Câcău, alături de preoții parohi din localitățile implicate – ortodocși și greco-catolici – întărind prin rugăciune mesajul de unitate și respect față de jertfa eroilor.

Garda la morminte a fost asigurată de militari ai Inspectoratului Județean de Jandarmi, iar momentul solemn al apelului nominal a fost susținut de Plt. Maj. (r) Ioan Tarța, veteran al teatrelor de operații, care a răspuns fiecărui nume prin emoționantul „Căzut la datorie!”.

Comunitatea, în prim-plan

Evenimentele s-au bucurat de o participare consistentă a localnicilor, în special din Supuru de Jos, unde numărul celor prezenți a depășit pe cel al invitaților din Satu Mare. Elevii Liceului Tehnologic „Petru Cupcea” și ai Școlii Gimnaziale au recitat poezii și au cântat cântece patriotice, oferind culoare și emoție evenimentelor. Prezența copiilor a transformat comemorarea într-o adevărată lecție de istorie vie.

Doamna Angela Munteanu a interpretat, în fiecare loc de comemorare, câte o melodie dedicată eroilor și patriei, iar părintele Valentin Bota le-a povestit elevilor din Babța cum au căzut cei 18 militari români în octombrie 1944 pe dealurile din zonă.

Coroane, discursuri și recunoștință

Coroane și flori au fost depuse din partea primăriilor și consiliilor locale din Supur și Bogdand, a Consiliului Județean Satu Mare, a Instituției Prefectului, dar și din partea unităților militare și structurilor din domeniul apărării și ordinii publice. Au rostit alocuțiuni primarii Sergiu Petrică Crișan și Aurel Bojan, muzeograful Mihaela Dorina Sălceanu, ing. Florian Claudiu Găzdac și părintele Valentin Bota.

Reabilitarea mormintelor de război

Un rezultat important al programului îl constituie redescoperirea și reabilitarea mormintelor de război considerate pierdute. În 2024, autoritățile din Supuru de Jos au restaurat un mormânt individual, iar în 2025, Consiliul Local și Primăria din Supur au dus la bun sfârșit reabilitarea mormântului comun din Racova.

Mesajul final: respect și perseverență

Evenimentele au fost documentate fotografic de Ionică Moldovan și prezentate de col. (r) Ștefan Coșarca, care a transmis, la final de zi, un gând de recunoștință:

„Apreciez oamenii perseverenți care țin și înfăptuiesc o promisiune făcută chiar și cu doi ani înainte.”

Momentele comemorative pot fi vizionate și online, pe site-ul www.eroiineamului.ro, pe pagina de Facebook „Programul Comemorarea Eroilor Neamului în județul Satu Mare” și pe canalul YouTube dedicat.