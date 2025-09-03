EVENIMENT: ,,Satul Mic în Satu Mare”- viața de la țară se mută în Grădina Romei

Asociația Fermierilor Maghiari din Județul Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Sătmarului și Asociația pentru Dezvoltarea Regională și Agricultură organizează ediția a 6-a a evenimentului „Satul Mic în Satu Mare”, care așteaptă familiile cu numeroase activități interesante și concerte.

”Acest eveniment ne conectează, chiar şi pentru câteva ore, la valorile autentice ale vieţii la ţară. Descoperind și apreciind valorile și tradițiile locale, ajungem să fim mândri de locurile în care ne-am născut și am crescut, iar acest lucru ne determină să depunem eforturi mai mari pentru a dezvolta comunitățile din mediul rural”, a declarat deputatul Magyar Lóránd, inițiatorul evenimentului Satul Mic în Satu Mare.

Pe 6 și 7 septembrie, mugetul vacilor, behăitul oilor și cântecul cocoșilor, dar și râsul copiilor vor umple Grădina Romei la cel de-al șaselea eveniment „Satul Mic în Satu Mare”. Pentru că, din nou, viața de la țară se mută în oraș, cu toată frumusețea ei. Copiii vor putea afla cum devine polenul miere, prunele dulceață și strugurii must. Dar, desigur, vor exista oportunități de a mângâia animalele de casă; cei interesați vor putea trage cu arcul, se vor putea juca așa cum se jucau părinții sau bunicii lor pe un teren special amenajat de Asociația Borókagyökér. În organizarea asociației care păstrează tradițiile, va avea loc și o demonstrație de meșteșuguri.

Părinții vor avea ocazia de a vizita Târgul de Produse Sătmărene, iar probabil mulți așteaptă concertele: concertul pentru copii al lui Tompeti și Prietenii, recitalul Tárkány Művek sau balul din stradă cu formația LK Beat. În programul evenimentului este inclus și spectacolul Secției de Păpuși Brighella a Teatrului Harag György.

Cei interesați sunt așteptați de încă multe alte activități, așa că cu siguranță merită să faceți o vizită sâmbătă și duminică în Grădina Romei!

Susținătorii evenimentului: Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Consiliul Județean Satu Mare, UDMR, Fundația Communitas, Fondul Național de Cooperare, Societatea de Administrare a Fondului Bethlen Gábor Zrt. și Ministerul Agriculturii al Ungariei.

Program:

Sâmbătă, 7 septembrie:

Târgul de Produse Sătmărene

Curte țărănească cu gospodărie – Zone pentru mângâiat animale

Plimbare cu căruțul tras de cai

Teren de joacă al Asociației Borókagyökér

Preparat de dulceață cu producătorul Fehér Gyula

11:00 – 16:00 Ateliere de meșteșuguri cu Asociația Borókagyökér

14:00 – 19:00 Tir cu arcul – Asociația Arcașilor Tradiționali de Întreținere a Tradițiilor S.T.I.E. Satu Mare și Asociația „Ajută și Tu”

15:00 – 18:00 Programe pentru copii ale Serviciului Maltez

15:00 – 19:00 Colțul apicultorului – cu apicultorul Kiss Attila

Scena:

16:00 Spectacol de păpuși – Teatrul de Păpuși Brighella Satu Mare

17:00 Spectacole de dans popular

20:00 Bal din stradă – formația LK Beat

Duminică, 8 septembrie:

Târg de Produse Sătmărene

Curte țărănească cu gospodărie – Zone pentru mângâiat animale

Plimbare cu căruțul tras de cai

Teren de joacă al Asociației Borókagyökér

Preparat de dulceață cu producătorul Fehér Gyula

11:00 – 16:00 Ateliere de meșteșuguri cu Asociația Borókagyökér

14:00 – 19:00 Tir cu arcul – Asociația Arcașilor Tradiționali de Întreținere a Tradițiilor S.T.I.E. Satu Mare și Asociația „Ajută și Tu”

15:00 – 18:00 Programe pentru copii ale Serviciului Maltez

15:00 – 19:00 Colțul apicultorului – cu apicultorul Kiss Attila

Scena:

16:00 Spectacole de dans popular

18:00 Tompeti și Prietenii

20:00 Tárkány Művek

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul!