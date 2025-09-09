EVENIMENT. Zilele Porților Deschise la Teatrul de Nord

Două zile de spectacole, ateliere și întâlniri-surpriză pentru publicul de toate vârstele

În 13 și 14 septembrie 2025, Teatrul de Nord din Satu Mare își deschide larg ușile și îi invită pe sătmăreni să descopere magia scenei dintr-o altă perspectivă. Trupa „Mihai Raicu” a pregătit un program variat, cu tururi ghidate, spectacole, ateliere pentru copii și adolescenți, dar și întâlniri cu actorii în curtea teatrului.

Sâmbătă, 13 septembrie – spectacole și ateliere interactive

Ziua de sâmbătă începe la ora 11.00 cu turul ghidat al teatrului, o ocazie rară de a descoperi culisele și istoria clădirii (înscrieri prin formular online).

De la ora 12.00, cei mici sunt așteptați în Sala Mare la spectacolul „Cei trei purceluși”, adaptat și regizat de Andrei Mihalache (preț bilet: 30 lei).

După-amiaza este dedicată atelierelor interactive:

ora 14.00 – atelier de improvizație pentru adolescenți (14-18 ani) și părinți (Sala Mare);

ora 14.00 – atelier pentru copii 6-9 ani și părinți (Sala de lectură);

ora 15.00 – atelier pentru copii 10-13 ani și părinți (Sala de lectură).

Între orele 11.00 și 16.00, vizitatorii sunt așteptați în curtea teatrului, unde vor avea loc surprize și activități în aer liber.

Duminică, 14 septembrie – tururi, înscrieri și un spectacol special

Și duminică, între orele 11.00 și 16.00, curtea teatrului devine loc de întâlnire pentru public și artiști. Tururile ghidate sunt programate la orele 13.00, 13.30 și 14.00.

După-amiaza continuă cu ateliere dedicate copiilor și părinților:

ora 15.00 – grupa 6-9 ani (Sala de lectură);

ora 16.00 – grupa 10-13 ani (Sala de lectură).

De la ora 18.00, adolescenții pasionați de teatru (14-18 ani) pot să se înscrie în trupa de voluntari a teatrului.

Evenimentul se încheie cu un spectacol de excepție: „Nuntă în Oaș” de Anca Munteanu, regizat de Cristian Ban, programat la ora 19.00 în Sala Mare. Prețul biletelor este 55 lei / 40 lei.

Informații utile pentru public

Un avantaj pentru abonați: cei care își reînnoiesc abonamentele până în 13 septembrie (inclusiv) au intrare gratuită la spectacolele „Cei trei purceluși” și „Nuntă în Oaș”.