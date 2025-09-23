Evenimentul rutier de la ieșirea din oraș, cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 08.30, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 19A intersecție cu Drumul Județean 193C, la ieșire din municipiul Satu Mare.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 65 ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător și ar fi efectuat un viraj spre stânga intrând în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, condus de o tânără de 18 ani, din localitatea Acâș.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei minore de 16 ani, din localitatea Acâș, pasageră în autoturismul tinerei, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

***

La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 17.10, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 19 intersecție cu Varianta Ocolitoare 19G, din municipiul Carei.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un tânăr de 22 de ani, din localitatea Pișcolt, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător și nu ar fi acordat prioritate unei motociclete, care circula în sensul giratoriu, intrând în coliziune cu aceasta, condusă de un bărbat de 48 de ani, cetățean maghiar.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a motociclistului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.