EVENIMNENTE RUTIERE. Trei accidente rutiere într-o singură zi în județul Satu Mare



Două femei și un bărbat au ajuns la spital, în urma unor coliziuni produse la Apa, Vama și Cionchești



Ziua de 25 septembrie a adus nu mai puțin de trei accidente rutiere pe șoselele județului Satu Mare. Evenimentele, produse la intervale de câteva ore, au avut loc pe Drumul Național 19F, în localitatea Vama și pe Drumul Județean 194B, în Cionchești. În urma acestora, mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Coliziune pe DN 19F, între Apa și Băbești

Primul accident a fost semnalat la ora 07.56, pe Drumul Național 19F. Polițiștii au stabilit că o femeie de 46 de ani, din Apa, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul condus de un bărbat de 43 de ani, cetățean pakistanez, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, șoferul și un pasager de 31 de ani, ambii cetățeni pakistanezi, au suferit vătămări și au fost transportați la spital. Testarea alcoolscopică a conducătoarei auto a indicat un rezultat negativ. Cercetările continuă.

Biciclistă accidentată la Vama

Câteva ore mai târziu, la ora 12.45, polițiștii au intervenit la un alt accident rutier, produs pe strada Vasile Alecsandri din Vama. O localnică de 59 de ani, aflată pe bicicletă, nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Avram Iancu, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 34 de ani.

Victima a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Mașină răsturnată în șanț la Cionchești

Cel de-al treilea accident al zilei a avut loc în jurul orei 14.00, pe Drumul Județean 194B, în localitatea Cionchești. O femeie de 76 de ani, aflată la volan, ar fi efectuat o depășire fără să se asigure. În acel moment, un alt autoturism, condus de un bărbat de 53 de ani, se afla deja în manevra de depășire. Pentru a evita impactul, acesta a tras de volan, părăsind carosabilul și răsturnându-se în șanț.

Șoferul a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital. Ambii conducători auto au fost testați, rezultatele fiind negative.



Toate cele trei accidente sunt în prezent cercetate de polițiști, care încearcă să stabilească cu exactitate împrejurările în care au avut loc.