Exercițiu tactic pentru gestionarea situațiilor de urgență la Tribunalul Satu Mare

Aceasta a fost tema exercițiului organizat astăzi, la Satu Mare, de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al Județului Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare și Direcția Județeană de Informații Maramureș.

Exercițiul tactic a fost desfășurat în perimetrul interior și exterior al Tribunalului Satu Mare și a presupus mai multe scenarii:

– luare de ostatici într-o sală de judecată;

– prezentarea în fața instanței a unui deținut, însoțit de mai mulți aparținători care au protestat și au devenit agresivi;

– izbucnirea unui incendiu în sala de judecată, care a dus la evacuarea obiectivului;

– identificarea unui colet suspect, cu presupusă bombă.

Activitatea face parte din planul periodic de pregătire al instituțiilor și are ca obiectiv principal verificarea capacității de reacție și a modului de acțiune în cazul apariției unor situații de criză.

Pentru buna desfășurare a exercițiului, în zona obiectivului au fost instituite temporar restricții de circulație.

Scenariile exersate au urmărit testarea nivelului de cooperare interinstituțională, eficiența comunicării și coordonarea în timp real a forțelor implicate.

Astfel de exerciții contribuie la creșterea gradului de pregătire a personalului și la consolidarea parteneriatului dintre structurile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, având ca finalitate sporirea siguranței comunității.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare transmite cetățenilor că nu a existat niciun pericol real, exercițiul fiind unul exclusiv de pregătire, menit să asigure intervenții cât mai eficiente în situații reale.