Familiile celor trei tineri sătmăreni înecați în Italia cer despăgubiri de 3,7 milioane de euro

Familiile celor trei tineri din Satu Mare care și-au pierdut viața pe 31 mai 2024, înecați în râul Natisone din Italia, au deschis o acțiune civilă prin care solicită despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne și Agenția Regională de Sănătate. Procesul se desfășoară în cadrul cauzei penale intentate împotriva echipelor de intervenție, informează știrileprotv.ro.

Acuzații de intervenție întârziată

Avocatul familiilor susține că tragedia putea fi evitată, întrucât pompierii și operatorul medical Sores ar fi întârziat aproape o oră intervenția de salvare. În prezent, trei pompieri și un operator medical sunt inculpați în acest dosar, relatează rainews.it.

„Suferința părinților a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit înecați după ce au așteptat mai mult de 40 de minute ajutorul, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de suferință aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat traume psihologice și mai profunde”, a declarat avocatul Stefano Stefanizzi, citat de presa italiană.

Sumele solicitate

Despăgubirile solicitate de avocați au fost calculate pe baza unui tabel național unic și a jurisprudenței existente.

Familia Cormoș : 1.269.000 euro

Familia Doroș : 1.200.000 euro

Familia Molnar: 1.243.000 euro

În total, suma cerută ajunge la 3.700.000 euro.

Procesul continuă în instanțele italiene, urmând să stabilească atât responsabilitățile celor implicați în intervenția întârziată, cât și eventualele despăgubiri.