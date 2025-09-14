Fermieri sătmăreni, amendați de către DSVSA

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a prezentat rezultatele controalelor efectuate în perioada 5–12 septembrie 2025, în domeniul sănătății și bunăstării animalelor.

Inspectorii au realizat 90 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete veterinare și farmacii. În urma acestora au fost aplicate:

Trei amenzi contravenționale, în valoare totală de 3.600 lei, pentru exploatații non-profesionale din Vama, Cărășeu și Doba (câte 1.200 lei fiecare), pentru nerespectarea legislației sanitar-veterinare;

Două avertismente acordate unor exploatații din Unimăt, pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele legale.