FOTO. ACȚIUNE. Poliția Locală Satu Mare intervine împotriva exploatării minorilor prin cerșetorie

Patru copii, cu vârste între 2 și 8 ani, au fost identificați și preluați de autorități după ce erau folosiți pentru venituri ilicite



O acțiune promptă a Poliției Locale Satu Mare, declanșată în urma unei sesizări a DGASPC, a scos la lumină un caz grav de exploatare a minorilor. Patru copii, provenind din județul Sălaj, erau obligați de propriii părinți să cerșească în zona Cloșca, punându-le în pericol siguranța și dezvoltarea.

Alertă și intervenție rapidă

Marți, 15 septembrie, polițiștii locali au acționat imediat după sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. Sesizarea semnala prezența unor minori care apelau la mila cetățenilor, fiind exploatați de părinți.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat o familie care folosea patru copii, cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani, pentru a obține venituri ilicite. Minorii au fost expuși riscurilor publice și manipulării.

Preluarea și măsurile autorităților

Familia a fost condusă la sediul Poliției Locale pentru clarificarea circumstanțelor. Ulterior, copiii au fost preluați de DGASPC Satu Mare, care va implementa măsuri pentru protecția lor și va continua investigarea situației.

DGASPC Satu Mare va lua toate măsurile legale pentru siguranța minorilor și sancționarea celor responsabili, reafirmând angajamentul instituțional de protecție a copiilor împotriva oricărei forme de exploatare.