FOTO. Deputatul Mircea GOVOR: ,,Dialog pentru consolidarea producției locale de orz și hamei – culturi strategice pentru România”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor a participat la Palatul Parlamentului, la conferința „Evoluții ale culturilor de orz de bere și hamei din România”, un eveniment dedicat identificării soluțiilor pentru consolidarea acestor culturi și crearea unor noi oportunități economice. Iată, mesajul transmis:

,,Astăzi, la Palatul Parlamentului, am participat la conferința „Evoluții ale culturilor de orz de bere și hamei din România”, organizată de Asociația Berarii României în parteneriat cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți ai industriei, cercetători și factori de decizie, într-un dialog deschis despre cum putem consolida aceste culturi strategice pentru România.

România își acoperă 97% din consumul de bere din producția internă, însă fermierii au nevoie de politici clare pentru a face față provocărilor legate de costuri și pentru a-și valorifica munca.

Sprijinirea acestor culturi înseamnă locuri de muncă noi, valoare adăugată pentru economie și oportunități de export.

Cred cu tărie că viitorul agriculturii românești stă în colaborarea fermierilor cu industria și cu autoritățile – doar așa putem transforma potențialul în rezultate concrete.”