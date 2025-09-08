FOTO. Început de an școlar la Colegiul Național „Ioan Slavici” fără festivitate oficială

Luni, 8 septembrie 2025, Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare și-a redeschis porțile pentru elevi și profesori, marcând debutul unui nou an școlar. Spre deosebire de alți ani, deschiderea nu a fost marcată printr-o festivitate propriu-zisă, ci printr-o întâlnire directă între elevi și profesorii diriginți, chiar din prima oră a dimineții.

La ora 9:00, toți elevii au fost așteptați de diriginții lor în clase, pentru a începe efectiv cursurile. Excepție au făcut elevii claselor a V-a și a IX-a, care au rămas inițial în curtea școlii, unde au fost întâmpinați de profesorii diriginți, apoi conduși în sălile de clasă ce le vor deveni spațiu de studiu pentru anii următori.

Decizia de a renunța la o ceremonie oficială a avut scopul de a oferi un început mai simplu, direct și eficient, centrat pe elevi și pe familiarizarea lor cu noul an școlar. Atmosfera a fost una plină de emoții, mai ales pentru cei care au făcut pentru prima dată pasul într-o etapă nouă a parcursului educațional.

Profesorii și conducerea unității au transmis urări de succes și au subliniat dorința ca rezultatele viitoare să confirme munca și dăruirea întregii comunități CeNeIste.