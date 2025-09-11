FOTO. Întâlnirea militarilor rezerviști din Ungaria și România la Szeged

În data de 10 septembrie 2025, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged a participat la întâlnirea aniversară a militarilor rezerviști din Ungaria și România, care a marcat zece ani de la semnarea acordului de colaborare dintre Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Ziridava” Arad; Clubul Pensionarilor Forțelor Armate din Békéscsaba și Organizația de Utilitate Publică „Clubul Camarazilor Militari din Szeged”.

În intervenția sa, diplomatul român Florin Vasiloni a subliniat faptul că România și Ungaria au o relație bilaterală la nivel de parteneriat strategic, că militari români și ungari au participat la misiuni sub stindard NATO în diferite teatre externe de operațiuni, că este important ca toate statele Uniunii Europene să aibă o voce și acțiune comună în sprijinul păcii și securității continentului nostru și a lumii, în contextul geopolitic actual, marcat de numeroase conflicte.

Evenimentul a avut ca scop consolidarea prieteniei și a bunei vecinătăți dintre rezerviștii și militarii pensionari din România și Ungaria, precum și păstrarea tradițiilor militare și culturale.

La manifestare au participat numeroși membri ai organizațiilor partenere, dar și oficialități. Din România au participat în jur de 40 de cadre militare în retragere, majoritatea din județul Arad. Din partea autorităților locale Tibor Papp, responsabil cu relațiile externe al Primăriei Szeged, Toth Károly, consilier, reprezentanți ai Asociației Naționale a Militarilor Rezerviști din Ungaria, ș.a.

Programul a inclus momente ceremoniale, vizite la obiective culturale și religioase din oraș, precum și întâlniri festive menite să marcheze această importantă aniversare. Organizatorii au subliniat că, în cei zece ani de colaborare, au fost organizate numeroase activități comune, care au contribuit la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile din Arad, Békéscsaba și Szeged.