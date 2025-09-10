FOTO. POZIȚIE. Mircea Govor: „România are nevoie de politici fiscale responsabile și de echitate socială”

Deputatul PSD de Satu Mare, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, a discutat cu delegația FMI despre direcțiile economice majore ale țării.



Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat miercuri, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, la o întâlnire de lucru cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI). În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme esențiale pentru viitorul economic al României, de la stimularea investițiilor și reducerea poverii datoriei publice, până la posibilitatea introducerii unui sistem de impozitare progresivă, menit să asigure echitate socială.

Investiții, datorie publică și echitate fiscală

Mircea Govor a subliniat că România nu are în prezent un acord de finanțare cu FMI, însă recomandările formulate în cadrul acestor consultări internaționale trebuie analizate cu seriozitate. Printre prioritățile discutate s-au numărat:

• stimularea economiei și a investițiilor productive;

• reducerea costului de finanțare al datoriei publice;

• analiza oportunității introducerii unui sistem de impozitare progresivă pentru a asigura echitate socială;

• menținerea deficitului primar sub nivelul deficitului investițional, astfel încât împrumuturile să finanțeze dezvoltarea, nu consumul.

Protecția veniturilor mici și medii

Parlamentarul sătmărean a atras atenția asupra necesității ca politicile fiscale să fie orientate către protejarea cetățenilor cu venituri mici și medii, dar și spre crearea unui climat stabil pentru mediul de afaceri.

„România nu are un acord de finanțare cu FMI, însă recomandările formulate în cadrul consultărilor internaționale reprezintă repere utile. Parlamentul are responsabilitatea de a le analiza cu atenție și de a le adapta la realitățile economice și sociale ale țării, pentru ca politicile fiscale să fie atât responsabile, cât și echitabile.

În acest context, consider că politicile fiscale trebuie să protejeze cetățenii cu venituri mici și medii și, în același timp, să ofere stabilitate mediului de afaceri. Consolidarea bugetară nu este un simplu exercițiu contabil, ci un proces care trebuie gândit astfel încât să asigure echilibru social și dezvoltare economică sustenabilă”, a precizat Mircea Govor.

„Oamenii sunt mai importanți decât cifrele”

În intervenția sa, deputatul PSD de Satu Mare a pus accentul pe componenta socială a politicilor fiscale: „Oamenii sunt mai importanți decât cifrele. Rolul nostru este să găsim echilibrul între responsabilitate fiscală și echitate socială, pentru ca România să crească sănătos și stabil.”