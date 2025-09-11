FOTO. Razie de anvergură în zona de frontieră. Persoane fără documente, certificate ITP expirate și transporturi fără acte de însoțire

Persoane fără documente, certificate ITP expirate și transporturi fără acte de însoțire – toate aceste abateri au fost sacționate în cadrul unei acțiuni care a avut loc miercuri, 10 septembrie a.c., în proximitatea fostelor puncte de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de peste 20.000 de lei, iar în două cazuri au fost reținute certificatele de înmatriculare ale mijloacelor de transport.

Pe căile de comunicație din județul nostru, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, polițiștii de frontieră sătmăreni, în cooperare cu polițiști maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg, au acționat ieri, 10 septembrie a.c., în zona de frontieră, pe căile de comunicație care duc spre fostele punctele de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. Activitățile au avut drept scop combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, respectarea legislației privind transportul intern și internațional de persoane și bunuri, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică. Toate aceste acțiuni urmăresc prevenirea încălcării legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier.

Alături cu polițiștii de frontieră sătmăreni și omologii maghiari au participat și polițiști din cadrul Serviciului Rutier al IJP Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Folosind aplicația eDAC, echipele de control au verificat peste 500 de persoane și 370 de mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației au fost sancționate, fiind aplicate șase amenzi în valoare totală de 20.290 lei, în două dintre cazuri pentru că șoferii transportau marfă, dar nu au putut prezenta documente justificative pentru această activitate. Totodată, au fost reținute două certificate de înmatriculare.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare reprezintă în continuare o preocupare constată a polițiștilor de frontieră sătmăreni și a celorlalte structuri cu atribuții pe siguranță și ordine publică din județul nostru și care vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare.