FOTO. Razii de proporții cu mascați pe Ostrovului. Aproape 20 de persoane dubioase, duse la Poliție

La data de 9 septembrie a.c., polițiștii sătmăreni au desfășurat o acțiune cu efective mărite, pe strada Ostrovului din municipiul Satu Mare, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică.

La această acțiune au fost angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, criminalistică, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare și polițiștii locali sătmăreni.

Activitățile polițienești au vizat prevenirea și combaterea oricăror fapte cu violență, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii și identificarea persoanelor care louiesc fără forme legale, precum și combaterea fenomenelor care generează insecuritate stradală.

Asigurarea climatului de ordine și siguranță publică s-a realizat prin legitimarea a peste 100 de persoane, 17 dintre acestea fiind conduse la sediul poliției pentru clarificări suplimentare.

Polițiștii au aplicat peste 17 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei.

Activitatea face parte dintr-o serie de măsuri continue luate de Poliția Română, pentru a menține un climat de ordine și siguranță publică și a descuraja fenomenul infracțional.