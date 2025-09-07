FOTOGALERIE. Incendiu de proporții în județ. Casă distrusă de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie, într-o gospodărie din satul Iojib, comuna Medieșu Aurit, județul Satu Mare. Flăcările au cuprins rapid o locuință, care a fost distrusă în totalitate, proprietarii rămânând fără bunuri.

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au deplasat pompierii voluntari din Medieșu Aurit, sprijiniți de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare. Intervenția promptă a acestora a împiedicat extinderea incendiului la clădirile din apropiere, evitând astfel un dezastru și mai mare.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt considerabile. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Autoritățile locale și comunitatea au transmis mesaje de solidaritate față de familia afectată. „Mulțumim tuturor celor implicați pentru efortul și solidaritatea arătată în aceste momente dificile”, au transmis reprezentanții comunei Medieșu Aurit.