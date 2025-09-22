GALERIE FOTO. Royal Dance Club  a transformat , din nou, Sătmarul într-o adevărată  capitală  a dansului sportiv

Peste 480 de dansatori din țară au participat în week end la ediția a 14-a a Cupei Sătmarului

În acest weekend, Satu Mare a găzduit cu rafinament și emoție ediția a XIV-a a Cupei Sătmarului, competiție de dans sportiv organizată anual de Royal Dance Club Satu Mare, sub îndrumarea antrenorilor dedicați: Ovidiu Ignat, Otto Varga, Marius Iepure și Oana Bumba.

Evenimentul, găzduit de sala LPS, a reunit în acest an peste 200 de perechi și 100 de fete solo, fiind singura competiție de dans sportiv desfășurată la Satu Mare. Atmosfera a fost una de eleganță și emoție, la înălțimea frumuseții dansului sportiv.

La start s-au aliniat sportivi din peste 30 de cluburi din întreaga țară, toate membre ale Federației Române de Dans Sportiv, confirmând prestigiul și valoarea competiției. Printre invitați s-a numărat și Maskulik Csaba, city managerul municipiului Satu Mare, care, odinioară tată de dansator, revine mereu cu drag la această sărbătoare a grației.

Rezultatele sportivilor Royal Dance Club

Tinerii dansatori sătmăreni au reprezentat cu mândrie clubul și au urcat pe podium la numeroase categorii:

Perechi:

Iepure Darius – Iepure Amina: loc 2 D, loc 6 Basic ST, loc 10 Basic LA (categoria de vârstă 12-13 ani)

Tarta Razvan – Ciul Elissa: loc 1 Pre 2, loc 3 Pre 3 (Categoria de vârstă 10-11 ani)

Lantos Mark – Coman Sofia: loc 1 Deb VL, loc 2 CHA (Categoria de vârstă 12-15 ani)

Marchiș Raul – Lucuț Ema: loc 4 H, loc 18 Basic LA (Categoria de vârstă 12-15 ani)

Bura Bogdan – Hiri Lara: loc 8 E, loc 7 Basic LA, loc 5 Basic ST (Categoria de vârstă 10-11 ani)

Dohi Armin – Câmpan Lara: loc 7 E, loc 4 Basic ST, loc 5 Basic LA (Categoria de vârstă 10-11 ani)

Ianis Domuț – Harkel Isabel: loc 10 E, loc 6 Basic ST, loc 7 Basic LA (Categoria de vârstă 10-11 ani)

Bura Vlad – Steer Mara: loc 12 H, loc 16 Basic ST (Categoria de vârstă 12-13 ani)

Szebeni Erik – Pușcașiu Gabriela: loc 5 E (Categoria de vârstă 16-35 ani)

Marchiș Tudor – Vida Reghina: loc 6 Deb VL, loc 9 Deb CHA (categoria de vârstă 10-11 ani)

Bilancii Aron – Frenti Leah: loc 6 Pre 2, loc 7 Pre 3 (Categoria de vârstă 8-9 ani)

Duo:

Miclăuș Miriam – Vida Reghina: loc 2 Duo Cha 6–9

Dragomir Ilinca – Micle Iris: loc 6 Duo Cha 6–9

Ciul Elissa – Pop Surya: loc 1 Duo Cha 10–11

Mureșan Victoria – Vasiac Victoria: loc 2 Duo Cha 10–11

Coman Sofia – Harkel Isabel: loc 3 Duo Cha 10–11

Lucuț Ema – Filip Luisa: loc 1 Duo Cha 12–15

Frenti Leah – Zăvoianu Maya: loc 5 Duo Cha 12–15

Solo:

Mureșan Victoria: loc 1 Solo Deb (10–11 ani)

Pop Surya: loc 2 Solo Bronz (10–11 ani)

Florea Raissa: loc 3 Solo Aur (12–13 ani)

Mocan Mara: loc 3 Solo Deb (6–9 ani)

Vasiac Victoria: loc 5 Solo Bronz (10–11 ani)

Miclăuș Miriam: loc 6 Solo Bronz (6–9 ani)

Dragomir Ilinca: loc 9 Solo Deb (8–9 ani)

Micle Iris: loc 17 Solo Deb (8–9 ani)

Ghertan Anastasia: loc 16 Solo Deb (8–9 ani)

Filip Luisa: loc 13 Solo Bronz (12–15 ani)

Aceste rezultate onorabile confirmă nu doar talentul și ambiția sportivilor, ci și munca imensă depusă de antrenori și sprijinul constant al părinților.

Mulțumiri și recunoștință

Succesul ediției a XIV-a a Cupei Sătmarului nu ar fi fost posibil fără susținerea generoasă a Primăriei Satu Mare, Centrului G.M. Zamfirescu, Casei de Cultură a Sindicatelor, Sigma Sound, Hotel Dana, Nicovid și a multor altor parteneri care sprijină cu devotament dansul sportiv.

Nu în ultimul rând, întreaga comunitate Royal Dance Club își exprimă recunoștința față de părinții sportivilor, care prin implicare și dedicare contribuie la eleganța și frumusețea acestui eveniment unic.

Cupa Sătmarului rămâne o competiție de referință în lumea dansului sportiv din România, aducând an de an la Satu Mare eleganță, pasiune și performanță. Felicitări tuturor perechilor pentru rezultatele obținute și pentru momentele de frumusețe artistică oferite publicului!