Hotărâri esențiale la Moftin: microbuz pentru elevi, sprijin pentru școală și actualizări de patrimoniu

La sediul Primăriei Comunei Moftin a avut loc, în data de 10 septembrie 2025, de la ora 09:00, ședința ordinară a Consiliului Local, convocată în conformitate cu prevederile Codului administrativ (OUG nr. 57/2019).

Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe proiecte de hotărâre inițiate de către primarul comunei, care au vizat domenii importante pentru comunitate: educația, transportul școlar, personalul din cadrul serviciilor publice, precum și administrarea patrimoniului local.

Principalele proiecte discutate

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Moftinu Mic și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației.

Acordarea în folosință gratuită a microbuzului marca Opel, 16+1 locuri, unității de învățământ din Moftinu Mic, pentru sprijinirea transportului elevilor.

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul Serviciului Public al Comunei Moftin.

Aprobarea documentației cadastrale pentru actualizarea datelor imobilelor înscrise în C.F. nr. 104779 și nr. 104780 Moftin, aparținând domeniului public al comunei.

De asemenea, la rubrica Diverse au fost abordate alte aspecte de interes pentru comunitate.

Prin aceste hotărâri, administrația locală și-a propus să sprijine învățământul, să asigure condiții optime pentru transportul elevilor, dar și să reglementeze aspecte legate de personal și patrimoniul public al comunei.

Ședința Consiliului Local Moftin a confirmat preocuparea autorităților locale pentru buna funcționare a serviciilor publice și pentru dezvoltarea comunității.