IMPLICARE. Mircea Govor, PSD: „Lege pentru agricultori – utilaje fără examene inutile”

Parlamentarul de Satu Mare marchează o victorie legislativă pentru agricultori: tractoarele și utilajele agricole pot fi conduse cu permis categoria B, fără bariere birocratice.



Într-un moment în care agricultura românească are nevoie de soluții rapide și concrete, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat adoptarea unei legi care simplifică viața fermierilor. Camera Deputaților a aprobat, în ședința de miercuri, 10 septembrie, legea de aprobare a OUG 1/2024, prin care agricultorii pot utiliza tractoare și utilaje agricole doar cu permisul de categoria B – fără examene suplimentare și fără atestate costisitoare.

O lege cu impact direct asupra satului românesc

Noua reglementare permite ca permisele de conducere categoria B să fie utilizate și pentru tractoare sau utilaje agricole, eliminând astfel o serie de condiții birocratice care îngreunau activitatea fermierilor.

Mircea Govor a explicat că această modificare legislativă nu este doar o simplificare tehnică, ci un gest de respect față de munca agricultorilor.

Potrivit lui Mircea Govor, simplificarea legislativă va avea un efect direct și major asupra vieții agricultorilor, care vor câștiga timp prețios pentru munca agricolă.

„Este o modificare simplă, dar cu efect major: le oferim fermierilor posibilitatea de a-și desfășura munca mai ușor, cu mai puține bariere administrative și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat – munca pământului și asigurarea hranei pentru români.”

Mircea Govor, vocea fermierilor în Parlament

Deputatul social-democrat a ținut să sublinieze că PSD rămâne aproape de cei care trudesc pe ogoare:

„Suntem de partea celor care hrănesc România. Agricultorii trebuie sprijiniți, nu împovărați cu examene și proceduri inutile.”

Prin această intervenție, Mircea Govor își consolidează poziția de susținător ferm al mediului agricol din județ și din întreaga țară.

„Fermierii nu mai au timp de examene inutile – au de hrănit România!”

PSD, angajament ferm pentru agricultură

Parlamentarul a subliniat că PSD rămâne consecvent în angajamentul său de a susține satul românesc și dezvoltarea agriculturii. Prin această măsură, fermierii sunt sprijiniți nu doar prin declarații, ci și prin soluții legislative concrete, adaptate la nevoile reale ale comunităților agricole.

Parlamentarii PSD au demonstrat, încă o dată, că sunt consecvenți în promisiunea de a aduce soluții reale pentru mediul rural. Adoptarea acestei legi elimină bariere artificiale și arată că politica poate fi pusă în slujba celor care muncesc zilnic pentru a asigura pâinea de pe masa românilor.