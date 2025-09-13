Înaintări în grad înainte de termen la ISU Satu Mare de Ziua Pompierilor din România

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a continuat sâmbătă, 13 septembrie, seria activităților dedicate Zilei Pompierilor din România.

”Astfel, cu prilejul acestei zile cu o deosebită însemnătate pentru arma pompierilor, transmitem felicitări colegilor noștri care au fost înaintați în grad înainte de termen, în semn de apreciere pentru profesionalismul, devotamentul și rezultatele remarcabile obținute în activitatea desfășurată”, se arată într-o informare a ISU Satu Mare.

În gradul de colonel

– lt.col. Bodea Radu Ioan

În gradul de maior

– capitan Varga Tiberiu

– căpitan Pausan George Adrian

În gradul de plt.adj.sef

– plt.adj. Buda Călin Gheorghe

– plt.adj. Mos Olimpiu Flaviu

În gradul de plutonier

-sg.maj.Bacter Răzvan Ioan

Le mulțumim tuturor pentru implicare și pentru curajul de care dau dovadă în fiecare intervenție!

La mulți ani tuturor pompierilor!