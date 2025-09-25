Încă două puncte de colectare a deșeurilor din Satu Mare, monitorizate video permanent

Primăria Satu Mare continuă programul de monitorizare video a punctelor de colectare a deșeurilor menajere din oraș. De astăzi, încă două locații – strada Vasile Goldiș și Bulevardul Cloșca nr. 1 – sunt supravegheate permanent cu camere video.

Imaginile surprinse sunt transmise Poliției Locale, care are rolul de a identifica persoanele care abandonează deșeurile sau le aruncă în alte locuri decât cele prevăzute de contract și de a aplica sancțiunile legale.

👉 Abandonarea sau eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate se sancționează cu amenzi între 10.000 – 20.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 – 70.000 lei pentru persoane juridice.