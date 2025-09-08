Început de an școlar plin de speranță la Medieșu Aurit

În prima zi a noului an școlar, elevii, dascălii și părinții din comuna Medieșu Aurit au fost întâmpinați cu un mesaj plin de căldură și încurajare din partea primarului Marian Torok.

„Începutul unui nou an școlar este mai mult decât o reîntoarcere în bănci — este o promisiune. Promisiunea că fiecare zi va aduce cunoaștere, prietenie și creștere”, a transmis primarul către întreaga comunitate educațională.

În mesajul său, Marian Torok a subliniat importanța colaborării dintre elevi, dascăli și părinți: „Comunitatea noastră are încredere în voi, copiii noștri, că veți păși cu curaj spre viitor. Are respect pentru dascălii care modelează caractere și sprijin pentru părinții care veghează cu grijă.”

Primarul a încheiat urarea cu gânduri bune pentru întreg anul școlar: „Vă doresc tuturor un an școlar plin de inspirație, rezultate frumoase și bucuria de a învăța împreună.”

Acest început simbolizează nu doar reluarea cursurilor, ci și angajamentul întregii comunități pentru educație, sprijin și dezvoltare personală, reafirmând că școala rămâne un loc al oportunităților și al descoperirii continue.