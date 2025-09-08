INCONȘTIENȚĂ. Doi șoferi prinși de polițiștii sătmăreni în trafic: unul băut, altul cu permisul suspendat

Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele în trafic și, în doar 24 de ore, au surprins doi bărbați care conduceau ilegal. Unul dintre ei s-a urcat la volan deși consumase alcool peste limita legală, iar celălalt a ignorat faptul că avea dreptul de a conduce suspendat.

Șofer prins băut la volan, în Halmeu

La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit, în localitatea Halmeu, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, domiciliat în aceeași localitate.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

La volan cu permisul suspendat, în Satu Mare

O zi mai târziu, pe 6 septembrie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit, pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani.

Verificările efectuate au scos la iveală faptul că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

Și în acest caz, oamenii legii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice având exercitarea dreptului suspendată.

Poliția atrage atenția

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește conducătorilor auto că alcoolul și inconștiența la volan pun în pericol nu doar viața lor, ci și pe cea a celorlalți participanți la trafic. De asemenea, șoferii aflați în perioada de suspendare a permisului riscă dosare penale și sancțiuni severe dacă aleg să ignore legea.