INCONȘTIENȚĂ Două accidente rutiere în Târșolț: șoferi fără permis și sub influența alcoolului

Doi bărbați au ajuns la spital după ce au provocat accidente pe fondul consumului de alcool și al lipsei permisului de conducere

Primul accident: ATV scăpat de sub control

La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 20:20, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Bisericii din localitatea Târșolț.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 55 de ani, din Târșolț, în timp ce conducea un ATV, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu gardul unui imobil.

Bărbatul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările polițiștilor au arătat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Al doilea accident: mopedist pe contrasens

La scurt timp după primul eveniment, la ora 20:40, polițiștii au fost sesizați despre un alt accident produs pe DJ 109K, între localitățile Târșolț și Cămârzana.

Un bărbat de 29 de ani, din Bixad, aflat la ghidonul unui moped, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din Turț.

Șoferul mopedului a fost rănit și transportat la spital. În urma testării, aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au constatat că nici acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Cercetări în desfășurare

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs accidentele.