INFEASTRUCTURĂ. Stația de epurare a apelor uzate din Medieșu Aurit a fost finalizată

Investiția de peste 20 de milioane de lei, parte a unui proiect regional, va deservi peste 3.000 de locuitori din Medieșu Aurit și Românești



Apaserv Satu Mare a anunțat finalizarea lucrărilor la stația de epurare a apelor uzate din Medieșu Aurit, investiție realizată prin „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014–2020”. Evenimentul a fost marcat printr-un seminar de informare la care a participat și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

O stație modernă, pentru peste 3.000 de locuitori

Noua stație de epurare este destinată localităților Medieșu Aurit și Românești, deservind o populație de peste 3.000 de persoane. Dotările includ un laborator modern, sistem de automatizare și SCADA, precum și echipamente performante pentru tratarea nămolului.

Investiție cu impact asupra mediului și comunității

Prin această investiție, se urmărește protejarea mediului și creșterea calității vieții pentru locuitorii zonei. „Astfel de proiecte contribuie nu doar la dezvoltarea infrastructurii, ci și la asigurarea unui viitor sustenabil pentru comunități”, a subliniat conducerea Apaserv.

Detalii financiare și execuția lucrărilor

Lucrările au fost realizate de SC Strabag SRL, valoarea totală a contractului fiind de 20.033.933 lei (fără TVA). Investiția face parte dintr-un amplu program regional finanțat prin fonduri europene, destinat modernizării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare.