Infracționalitatea în județul Satu Mare, pe trend descendent: mai puține furturi, dar mai multe înșelăciuni

Scădere a numărului total de infracțiuni, dar creștere la înșelăciuni și accidente rutiere



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul activității din primele opt luni ale anului 2025. Polițiștii au intervenit la peste 8.000 de evenimente, dintre care peste 7.500 prin Sistemul Național de Urgență 112. Situația infracționalității relevă o scădere generală a numărului de fapte penale, dar și tendințe diferite în funcție de natura infracțiunilor.

Infracțiuni în scădere, flagrant mai frecvent

În perioada analizată au fost sesizate 3.040 de infracțiuni, în scădere cu 5,26% față de anul 2024. Dintre acestea, 582 au fost constatate în flagrant. Infracțiunile de natură judiciară au scăzut cu aproape 5%, ajungând la 1.525 de fapte.

Numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 9,38%, iar cel al lovirilor sau altor violențe în mediul stradal cu 37,5%. La capitolul furturi, se constată o reducere de 7,19%, mai ales la furturile din locuințe (-66 de cazuri) și din autoturisme (-15 cazuri).

Au fost înregistrate 240 de cazuri de înșelăciune, în creștere față de anul trecut, dintre care 76 în mediul online. În schimb, fraudele informatice au scăzut semnificativ: doar 93 de cazuri, cu 65 mai puține față de 2024.

Violența domestică – scădere generală, dar cu unele excepții

În primele opt luni ale anului au fost înregistrate 225 de cazuri de violență domestică, în scădere cu peste 19%. Cele mai multe privesc fapte de lovire sau alte violențe. Totuși, s-au înregistrat creșteri la nerespectarea ordinelor de protecție, inclusiv la cele provizorii. Polițiștii au emis 106 ordine de protecție provizorii, dintre care 68 au fost confirmate de instanță.

Siguranța rutieră – mai multe accidente, mai multe sancțiuni

În perioada analizată, au avut loc 232 de accidente rutiere, cu 25 mai multe decât în anul precedent. Numărul accidentelor grave a scăzut, însă cel al accidentelor ușoare a crescut semnificativ. Polițiștii au constatat 459 de infracțiuni la regimul rutier și au aplicat peste 25.000 de sancțiuni, reținând aproape 2.000 de permise de conducere.

Bilanțul IPJ Satu Mare pentru primele opt luni ale anului 2025 arată o scădere generală a infracționalității, dar și zone în care tendințele sunt îngrijorătoare, precum înșelăciunile și încălcarea ordinelor de protecție. Autoritățile transmit că vor continua să acționeze ferm pentru siguranța comunității și mulțumesc cetățenilor pentru conduita responsabilă și mass-mediei pentru sprijinul acordat în informarea corectă a publicului.