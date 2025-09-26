INFRASTRUCTURĂ. Podul peste râul Talna din Pășunea Mare intră într-o nouă etapă a reabilitării

Cătălin Filip: „Monitorizăm atent fiecare pas pentru ca proiectul să fie finalizat conform planului”



Lucrările de reabilitare a podului peste râul Talna din Pășunea Mare avansează conform graficului stabilit. Președintle Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, alături de vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, au fost prezenți pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a transmite publicului cele mai noi informații privind investiția.

Montarea grinzilor, un pas decisiv

După finalizarea etapei de protejare a pilelor și culeelor prin aplicarea unui strat de beton armat, constructorii au început montarea grinzilor care vor susține suprastructura podului.

Podul are trei deschideri, fiecare dintre acestea urmând să fie echipată cu câte 14 grinzi prefabricate. Dacă vremea rămâne favorabilă, toate cele 42 de grinzi vor fi montate chiar în cursul zilei de astăzi.

Declarația lui Cătălin Filip

„Reabilitarea podului peste râul Talna din Pășunea Mare prinde tot mai mult contur! Echipa Consiliului Județean Satu Mare monitorizează atent fiecare pas pentru ca proiectul să fie realizat conform planului.

Etapa de protejare a pilelor și culeelor cu beton armat a fost deja încheiată, iar astăzi s-a trecut la montarea grinzilor care vor susține suprastructura podului”, a declarat vicepreședintele CJ, Cătălin Filip.

Termenul final: sfârșitul anului 2025

Lucrările de consolidare vor continua pe tot parcursul anului, iar finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul lui 2025. Conducerea Consiliului Județean subliniază că acest proiect reprezintă o investiție strategică pentru infrastructura rutieră a județului Satu Mare.