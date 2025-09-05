Întâlnire între conducerea Primăriei și reprezentanții școlilor din Satu Mare

Conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare s-a întâlnit astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru, cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din municipiu.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme importante pentru buna funcționare a școlilor: bugetele unităților de învățământ, modificările privind costul standard per elev, structura consiliilor de administrație, precum și dotarea laboratoarelor de informatică cu echipamente IT moderne.

Și în acest an școlar, administrația locală își propune să mențină o colaborare strânsă cu mediul educațional, pentru a identifica soluții practice la problemele ce țin de relația dintre primărie și instituțiile de învățământ din municipiul Satu Mare.