Intervenție a jandarmilor sătmăreni pe Bulevardul Traian

Luni, 1 septembrie a.c., jandarmii sătmăreni aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în zona de responsabilitate, au observat pe Bulevardul Traian o persoană de sex bărbătesc căzută pe trotuar.

În urma verificărilor efectuate, persoana a fost identificată, iar martorii aflați în apropiere au relatat faptul că aceasta ar fi fost victima unei altercații cu un alt bărbat, despre care existau suspiciuni că ar avea asupra sa un cuțit.

Pe baza semnalmentelor furnizate de cetățeni, jandarmii au identificat și imobilizat persoana indicată, aceasta fiind condusă la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare reamintește cetățenilor importanța sprijinului reciproc în astfel de situații și îi încurajează să apeleze de urgență numărul 112 pentru semnalarea oricăror incidente care pot afecta siguranța publică.