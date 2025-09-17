INVESTIȚII. Consiliul Județean Satu Mare caută soluții pentru accelerarea proiectelor europene

Întâlnire de lucru cu ADR Nord-Vest privind monitorizarea investițiilor și accesarea de noi finanțări



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și administratorul public al județului, Atilla Kovács, au avut astăzi o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest). Întâlnirea a vizat monitorizarea proiectelor aflate în derulare prin Programul Regional Nord-Vest și identificarea unor noi oportunități de finanțare.

Monitorizarea investițiilor în derulare

Reprezentanții Consiliului Județean și echipa tehnică implicată în implementarea proiectelor au analizat stadiul actual al investițiilor. Obiectivul principal îl constituie utilizarea eficientă a fondurilor europene și respectarea termenelor de implementare.

”Împreună cu colegii din Consiliul Județean Satu Mare am avut astăzi o întâlnire cu specialiștii ADR Nord-Vest, unde am discutat despre proiectele aflate în desfășurare și despre investițiile viitoare pentru județ”, a arătat vicepreședintele Cătălin Filip.

Pe lângă evaluarea investițiilor existente, au fost discutate și posibilitățile de accesare a unor noi finanțări, menite să sprijine dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din județ.

Proiect major – modernizarea DJ 193

Printre cele mai importante proiecte finanțate prin ADR Nord-Vest se numără modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești, o investiție în derulare, cu o valoare de peste 420 de milioane de lei, ce va contribui semnificativ la îmbunătățirea mobilității și a conectivității regionale.

”Cel mai important subiect: modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești. Vorbim despre o investiție de peste 420 milioane lei, aflată deja în implementare, care va aduce: drumuri mai sigure și moderne

legături mai rapide între localități

sprijin pentru mediul economic și comunități