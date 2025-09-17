INVESTIȚII. Consiliul Județean Satu Mare caută soluții pentru accelerarea proiectelor europene

Întâlnire de lucru cu ADR Nord-Vest privind monitorizarea investițiilor și accesarea de noi finanțări
Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și administratorul public al județului, Atilla Kovács, au avut astăzi o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest). Întâlnirea a vizat monitorizarea proiectelor aflate în derulare prin Programul Regional Nord-Vest și identificarea unor noi oportunități de finanțare.
Monitorizarea investițiilor în derulare
Reprezentanții Consiliului Județean și echipa tehnică implicată în implementarea proiectelor au analizat stadiul actual al investițiilor. Obiectivul principal îl constituie utilizarea eficientă a fondurilor europene și respectarea termenelor de implementare.
Proiect major – modernizarea DJ 193
Printre cele mai importante proiecte finanțate prin ADR Nord-Vest se numără modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești, o investiție în derulare, cu o valoare de peste 420 de milioane de lei, ce va contribui semnificativ la îmbunătățirea mobilității și a conectivității regionale.
- drumuri mai sigure și moderne
- legături mai rapide între localități
- sprijin pentru mediul economic și comunități