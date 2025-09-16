INVESTIȚII. Senatorul Turos Lorand: „Oprirea proiectelor aflate în derulare înseamnă risipă de bani”

Parlamentarul UDMR de Satu Mare cere continuarea investițiilor deja începute și propune redirecționarea fondurilor nefolosite către lucrările aflate în execuție



Invitat la emisiunea „Actualitatea Sătmăreană” de la Nord Vest TV, moderată de Florin Mureșan, senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a atras atenția asupra pericolului opririi investițiilor publice. Acesta consideră că blocarea proiectelor aflate în derulare ar genera pierderi semnificative și a venit cu soluții pentru deblocarea situației.

Fonduri nefolosite pentru proiecte aflate în derulare

Senatorul sătmărean a explicat că, în opinia sa, fondurile rămase neutilizate la diferite ministere și instituții ar trebui redirecționate către investițiile deja începute. „Te costă mai mult conservarea și continuarea ulterioară a lucrărilor decât dacă ai termina acum. Pentru noi este prioritară finalizarea investițiilor deja începute”, a subliniat acesta.

Investițiile noi pot aștepta

În ceea ce privește proiectele care nu au intrat încă în execuție, parlamentarul consideră că acestea pot fi amânate, dar subliniază că blocarea unor lucrări aflate în derulare ar însemna irosirea banilor publici. „Aceste lucrări trebuie continuate și finalizate. Eu sper că vom reuși o rectificare bugetară în acest sens”, a declarat Turos Lorand.

Necesitatea unei structuri bugetare stabile

Pe lângă tema investițiilor, senatorul a vorbit și despre necesitatea regândirii actului de guvernare și a structurii bugetare. „Se pune accent pe întreaga structură a fiscalității, care trebuie regândită. Trebuie să fie predictibilă. S-a creat un haos total care trebuie oprit. Să știm că regulile de acum vor fi valabile mai mult timp”, a punctat Turos Lorand.