ISU „Someș” Satu Mare – peste 720 de intervenții în luna august 2025

În perioada 1–31 august 2025, prin intermediul sistemului 112, echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au fost mobilizate în cadrul a 721 de misiuni de intervenție, desfășurate atât pentru stingerea incendiilor, cât și pentru acordarea primului ajutor medical și gestionarea altor tipuri de evenimente.

Distribuția intervențiilor este următoarea:

28 de incendii, dintre care:

9 intervenții la incendii de vegetație uscată,

15 intervenții la proprietăți private,

4 incendii produse pe domeniul public al statului;

557 intervenții de asistență medicală de urgență prin echipajele SMURD;

Alte tipuri de misiuni: salvări de persoane, asigurarea măsurilor de prevenire în zone cu risc etc.

Cauzele frecvente ale incendiilor stabilite au fost:

Utilizarea necorespunzătoare a focului deschis în gospodării sau pe terenuri agricole;

Supratensiuni sau defecțiuni la instalațiile electrice;

Neatenție în utilizarea mijloacelor de încălzire sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor combustibile.

MĂSURI DE PREVENIRE RECOMANDATE

Pentru evitarea producerii incendiilor și altor situații de urgență, ISU „Someș” Satu Mare recomandă populației următoarele măsuri:

1. Pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată:

Este strict interzisă arderea resturilor vegetale, a miriștilor și a deșeurilor fără obținerea aprobărilor legale și fără asigurarea supravegherii zonei.

Nu utilizați focul deschis în zonele cu vegetație uscată, în perioadele de secetă sau vânt puternic.

2. Pentru proprietăți private:

Verificați periodic instalațiile electrice și nu suprasolicitați circuitele.

Nu lăsați mijloacele de încălzire în funcțiune nesupravegheate.

Asigurați dotarea locuințelor cu detectoare de fum și stingătoare funcționale.

3. În spațiul public:

Respectați regulile de comportament preventiv în zonele aglomerate sau instituții publice.

Nu blocați căile de acces pentru echipajele de intervenție.

ISU Satu Mare rămâne alături de cetățeni în gestionarea situațiilor de urgență, dar responsabilitatea colectivă joacă un rol esențial în prevenirea acestora. Vă încurajăm să respectați regulile de siguranță și să apelați numărul unic de urgență 112 doar atunci când este necesar.