La dâmburi 2025 – Muzică, energie și comunitate la superlativ

Asociația SamStudia a încheiat cu succes o nouă ediție a festivalului Ladâmburi, care a adunat mii de tineri și familii într-o atmosferă de sărbătoare și voie bună.

Timp de mai multe zile, publicul s-a bucurat de muzică live, dans și momente de emoție autentică. Punctul culminant al festivalului a fost concertul trupei Bosquito, care a electrizat scena și a ridicat spectatorii în picioare. Show-ul memorabil al formației a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate și refrene cântate la unison de întreaga mulțime. Energia serii a fost amplificată de DJ Mă Ta, care a transformat noaptea într-o petrecere vibrantă, menținând atmosfera până târziu.

Festivalul nu a însemnat doar muzică, ci și un prilej de socializare și relaxare. Zonele dedicate odihnei, standurile cu mâncare și activitățile pregătite special pentru tineri au completat experiența. Astfel, Ladâmburi s-a dovedit din nou a fi mai mult decât un festival de muzică – un spațiu de conectare, inspirație și celebrare a spiritului comunitar.