La Multi Ani părintelui Gabriel Groza!!!

Astăzi, comunitatea educațională și duhovnicească din Satu Mare îl sărbătorește pe părintele Gabriel Groza, director al Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, care împlinește o frumoasă și binecuvântată vârstă.

Părintele Gabriel Groza este un model de dăruire, înțelepciune și echilibru, îmbinând misiunea sa de slujitor al Bisericii cu cea de formator al tinerelor generații. Sub îndrumarea sa, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” a cunoscut o dezvoltare constantă, devenind un spațiu în care educația și credința se împletesc armonios.

Colegii profesori, elevii și colaboratorii îl cunosc ca pe un om cu inimă deschisă, cu dragoste pentru oameni și pentru frumusețea sufletului, dar și ca pe un director care încurajează excelența și cultivă valorile creștine autentice.

La ceas aniversar, îi transmitem părintelui director multă sănătate, putere de muncă și bucurii alături de familie, prieteni și întreaga comunitate. Rugăciunea noastră este ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani binecuvântați, plini de realizări și împliniri.

La mulți ani, părinte Gabriel Groza!