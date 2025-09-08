More

    Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” deschide noul an școlar în prezența PS Timotei Sătmăreanul

    Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare anunță deschiderea festivă a anului școlar 2025-2026, care va avea loc marți, 9 septembrie, de la ora 10:00.

    Evenimentul va fi marcat de prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, care va oficia slujba de binecuvântare a noului an școlar în biserica din curtea liceului.

    Conducerea instituției, prin directorul pr. prof. Groza Gabriel Ioan, transmite bucuria și onoarea de a primi elevii, părinții și cadrele didactice la acest moment festiv, care marchează începutul unui nou drum educațional și spiritual pentru tinerii liceului.

