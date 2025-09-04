More

    Liga a 4-a : Ploaie torențială și … ploaie de goluri la Moftin! Crasna – Vulturii Santău 7-2 ( 4-0)

    A turnat cu găleata pe parcursul primei reprize a meciului de miercuri de la Moftin dintre campioana seriei B, Crasna și Vulturii din Santău. Iar centralul Cosmin Iuhas s-a văzut chiar obligat să oprească jocul pentru 15 minute până furtuna s-a mai potolit…

    Doar că pofta de fotbal, la debutul noului sezon, nu le-a fost stricată de vreme jucătorilor celor două echipe. A plouat și cu goluri, patru în prima repriză și alte cinci în partea secundă…

    Tripla lui Adrian Baidoc și golul lui Arnold Sabău au decis meciul în doar 21 de minute (4–0). Deși, după pauză, Cseh Adrian, intrat de pe bancă, a redus rapid diferența (4–2), Alex Babiciu și Sebastian Truscai au readus repede avantajul de două goluri, iar în minutul 66 tabela arăta 6–2. Babiciu a stabilit scorul final de 7–2 în minutul 88, ducând astfel Crasna pe primul loc în clasamentul grupei.

    LIGA 4, SERIA B, ETAPA 1

    Crasna Moftin –Vulturii Santău 7–2 (4–0)

    Kneho Urziceni –Fröhlich Foieni 4–1

    Real Andrid  – Recolta Sanislău  4–4

    Unirea Pișcolt  – Schwaben Cămin  2–1

    Genci 2006 –  Someşul Oar 1–1

    Jocuri amânate:

    Fortuna Căpleni  –Victoria Petrești

    Viitorul Lucăceni/Berveni – Ciumești

    Programul etapei a 2-a 06/07 septembrie

    Vulturii Santău – Frohlich Foieni

    Recolta Sanislău – Kneho Urziceni

    Victoria Petreşti – Real Andrid

    Schwaben Kalmandi Cămin – Fortuna Căpleni

    Someşul Oar – Unirea Pişcolt

    Ciumeşti – Ghenci 2006

    Crasna Moftinu Mic – Viitorul Lucaceni / Berveni

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb