Mircea Govor: “În Parlament pentru sătmăreni şi pentru România!”

Apărăm interesele românilor

Avem proiecte de lege depuse în Parlament si dorim să construim politici pentru oameni, nu împotriva lor

Miercuri de dimineață deputatul PSD Satu Mare,Mircea Govor,a depus in Parlamentul Romaniei o declaratie politica prin care a reafirmat pozitia fermă a Partidului Social DemocraT.Acesta a declarat că veteranii de război, mamele şi deţinuţii politici nu pot fi trataţi ca nişte criptomonede într-un tabel fiscal.

Redăm declaraţia politica depusă

“Astazi, 10 septembrie 2025, am depus în Parlamentului Romaniei o declaratie politica prin care am reafirmat pozitja fermă a Partidului Social Democrat: responsabilitatea fiscală nu poate fi sinonimă cu austeritatea aplicată orbeşte.

Am sustinut initiative legislative prin care:

• protejǎm veteranii de război, foştii deținuți politici şi personalul monahal prin eliminarea CASS;

sprijinim mamele aflate în concediu de creştere a copilului; ⚫ oferim un minim de independență persoanelor cu dizabilităţi grave, prin scutiri de taxe locale.

Aceste proiecte de lege sunt deja depuse în Parlament si reprezintă dovada ca PSD construieste politici pentru oameni, nu împotriva lor.

Veteranii de război, mamele şi deţinuţii politici nu pot fi trataţi ca nişte criptomonede într-un tabel fiscal.”

Tot astăzi, preşedintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene o intrebare oficiala, solicitând clarificări cu privire la risipa inacceptabilă a banilor publici sub pretextul unor deplasari de tip “training” in destinatii de lux,in timp ce românii strâng cureaua.

“Întru-un context economic dificil, asemenea practici subminează încrederea cetăţenilor şi credibilitatea reformelor.

“Ca deputat al satmarenilor, am datoria sa spun raspicat: Romania are nevoie de reforme pentru oameni, nu impotriva lor!

De aceea, PSD rămâne consecvent: aparam interesele celor vulnerabili, cerem transparenta si echitate fiscală, si ne opunem oricarei politici care pune austeritatea înaintea demnitatii cetatenilor.”

09:25