MUZICĂ: Satu Mare a vibrat la World Music Festival – ediția a IV-a

Satu Mare a trăit, în perioada 5–7 septembrie, atmosfera plină de energie a celei de-a patra ediții a World Music Festival, eveniment care a adus șase trupe internaționale și ritmuri memorabile din toate colțurile lumii chiar în inima orașului. Organizat de Primăria Municipiului și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, festivalul a celebrat diversitatea muzicală printr-o fuziune de stiluri, de la sunete africane și eclectism central-european, până la influențe balcanice și mediteraneene.

Seara africană

Vineri, 5 septembrie, festivalul s-a deschis cu Sounds of Africa, o seară dominată de sonorități vibrante și exotice. Publicul a fost încălzit de Melomenuții (Sugár & D’Jhu), după care au urcat pe scenă Eliasse (FR/KM) și Morena Leraba (LS), aducând un mix fascinant de tradiții africane și influențe moderne. Seara s-a încheiat cu un after party în ritmuri mixate de Melomenuți.

Energia Balcanilor

Sâmbătă, 6 septembrie, scena festivalului a găzduit Beats of Balkan, un spectacol plin de viață și ritmuri efervescente. Formația Trei Parale (RO) a adus publicului savoarea folclorului autentic reinterpretat, iar trupa Aurevoir (HU) a electrizat atmosfera cu fuziuni de muzică balcanică și accente moderne. Melomenuții au prelungit energia serii în after party-ul dedicat.

Sunete mediteraneene

Duminică, 7 septembrie, festivalul s-a încheiat cu Mediterranean Sounds, o incursiune muzicală în atmosfera caldă și vibrantă a Mediteranei. Jaune Toujours (BE) și Opsa Dehëli (FR) au adus pe scenă melodii condimentate cu ritmuri balcanice și influențe multiculturale. Finalul a fost marcat de un nou after party semnat de Melomenuți.

Un festival al fuziunilor

World Music Festival și-a reconfirmat statutul de eveniment de referință pentru scena culturală a Sătmarului. Timp de trei zile, Piața Libertății și strada Ștefan cel Mare s-au transformat într-un spațiu de întâlnire al culturilor, unde diversitatea și creativitatea au fost celebrate prin muzică.