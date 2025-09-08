NORMALITATE. Început de an școlar fără discursuri, dar cu mai mult timp pentru colegi: școala reinventată în Satu Mare

Prima zi de școală s-a desfășurat simplu, fără discursuri interminabile sau ore de stat în picioare

Anul școlar a început fără trompete, fără discursuri solemne și fără elevii stoici așteptând sub soarele arzător ca să audă aceleași formule protocolare. În școlile sătmărene, prima zi a fost una normală, pragmatică și – surprinzător pentru unii – extrem de apreciată de elevi.

Fastul a rămas acasă

La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Ioan Slavici” sau „Doamna Stanca”, elevii au intrat direct în sălile de clasă, unde diriginții i-au întâmpinat ca la o discuție de început de an, nu ca la un eveniment de gală. Doar micii „novici” din clasele a V-a și a IX-a au avut parte de o întâlnire scurtă în curte, suficientă pentru a simți că „școala există” înainte de a descoperi sălile ce le vor deveni spațiu de studiu.

De asemenea, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” și la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, prima zi de școală a decurs într-o atmosferă sobră și firească, fără festivități. În cazul ultimei școli, lucrările de construcție aflate în derulare au făcut oricum imposibilă organizarea unei ceremonii în curte.

Vocile elevilor

Reacțiile tinerilor au fost în majoritate pozitive. „A fost cea mai mișto festivitate din toți anii școlari! Respect!”, a glumit un elev de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, subliniind cât de bine a fost primită lipsa discursurilor.

„Mie mi-a plăcut sincer pentru că nu am mai fost obligați să stăm în picioare și în soare ca să ascultăm discursuri. Am mers direct în clasă, unde doamna dirigintă ne-a prezentat programul. Am avut o relație mai bună cu colegii”, a povestit o elevă.

Un alt elev, din clasa a XI-a, a spus că debutul a fost „interesant, în mare parte”, mai ales datorită discuțiilor despre manuale și organizarea anului. Cei mai mulți dintre colegii săi au apreciat, de asemenea, că nu au fost nevoiți să stea ore întregi în picioare.

Simplitatea, noul lux

Decizia școlilor sătmărene de a renunța la fastul festivităților a fost primită cu aplauze tacite, dar entuziaste. În locul ceremonialelor obositoare, elevii au avut parte de un început mai direct, mai eficient și, poate cel mai important, mai „uman”.

Decizia de a renunța la festivitățile oficiale a avut drept scop un început de an mai simplu, direct și centrat pe elevi. Emoțiile nu au lipsit, mai ales pentru cei aflați la început de drum în clasele primare sau la tranziția către gimnaziu și liceu. Însă atmosfera relaxată a primei zile a arătat că un început discret poate fi mai valoros decât un ceremonial fastuos.

Fără discursuri interminabile, fără ore de stat în picioare și fără stresul „ceremonialului oficial”, elevii au început anul școlar în voie bună, pregătiți să transforme școala într-un spațiu de dialog real și nu într-un podium de protocol. Și, la urma urmei, cine ar mai vrea să stea în soare când poate începe direct cu o discuție despre manuale și colegi?