Octogenară dispărută de acasă, căutată de rude și de poliție

La data de 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați de către un bărbat, din localitatea Medieșu Aurit, cu privire la faptul că în seara zilei de 17 septembrie a.c., mama acestuia ZIMA ANNA , în vârstă de 81 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său, din localitatea Medieșu Aurit și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,60 m înălțime, aproximativ 60 kg, fața ovală, ochii căprui, părul grizonat.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu un jerseu din lână de culoare maro, pantaloni negri și un singur papuc albastru cu verde.

De asemenea, persoana este cunoscută în evidențele medicale cu afecțiuni neuropsihice.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.