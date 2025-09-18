OFENSIVĂ TOTALĂ. Război cu hoții de lemne: autoritățile din Satu Mare ies la atac

Instituțiile de ordine publică și Direcția Silvică își unesc forțele pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat o întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor de ordine publică și ai Direcției Silvice pentru a analiza și armoniza procedurile de intervenție împotriva furtului de lemn. Discuțiile au vizat atât intensificarea acțiunilor de control, cât și conștientizarea comunităților asupra importanței protejării pădurilor.

Zone vulnerabile

La întâlnirea organizată la sediul Instituției Prefectului au fost prezenți secretarul general Cosmin Dorle, chestorul de poliție Sorin Stan – comandantul Inspectoratului de Poliție Județean, locotenent-colonel Ionuț Văideanu – inspectorul-șef al Jandarmeriei Satu Mare, precum și reprezentanți ai Direcției Silvice: Marcel Forțiu (director), Adrian Trella (responsabil fond forestier) și Cosmin Oșan (responsabil pază fond forestier).

Conform statisticilor, principalele zone afectate de fenomenul furtului de lemn sunt localitățile Stâna, Livada și zona Oaș. Autoritățile atrag atenția că orice tăiere ilegală reprezintă infracțiune, iar transportul neautorizat de material lemnos este sancționat conform Codului Silvic, fie contravențional, fie penal, în funcție de gravitate.

Probleme și soluții discutate

Printre principalele aspecte analizate s-au numărat procedurile de sesizare a furturilor de lemn, indisponibilizarea materialului lemnos confiscat și dificultățile întâlnite în intervențiile nocturne.

Ca răspuns, s-a convenit ca forțele de ordine să desfășoare acțiuni comune cu ocoalele silvice, atât de stat cât și private, vizând:

prevenția și informarea comunităților,

instruirea personalului silvic,

intensificarea activităților operative pentru combaterea tăierilor ilegale.

Implicarea comunităților și a tinerilor

Un accent deosebit a fost pus pe implicarea autorităților locale, dar și pe parteneriate cu organizațiile nonguvernamentale și mediul educațional. Scopul este ca mesajele privind protecția fondului forestier să ajungă la tânăra generație, pentru a forma o atitudine responsabilă față de mediu și resursele naturale.

Mesajul prefectului

„Trebuie să dovedim operativitate la sesizările privind furtul de material lemnos din pădurile județului Satu Mare, precum și o conlucrare între personalul silvic și lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne, în baza protocoalelor și procedurilor specifice. Vom continua activitățile de conștientizare, începând cu personalul silvic și extinzându-le în comunități, privind pericolul social al acestor fapte și implicațiile deosebite pe care acest fenomen le aduce prin prejudicierea mediului, a comunităților și, în cele din urmă, a bugetului de stat. Vă rog să tratați cu toată seriozitatea acest fenomen și solicit promptitudine și vigilență!” – a subliniat prefectul Altfatter Tamás.