ORDINE. Prefectul Altfatter Tamás: „Siguranța publică la nivelul județului Satu Mare este stabilă”

La ședința săptămânală cu structurile MAI s-au discutat intervențiile operative, pregătirea Zilei Armatei Române și măsurile de prevenire în școli și pentru combaterea pestei porcine africane

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat în această dimineață ședința săptămânală de lucru, la care au participat subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop, precum și secretarul-general Cosmin Dorle, alături de conducerea structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne.

Situația operativă și intervențiile MAI

Pe agenda întâlnirii s-a aflat analiza activităților desfășurate în ultima săptămână de către instituțiile MAI din județ, precum și modul de gestionare a intervențiilor și a situațiilor operative. Din rapoartele prezentate a rezultat că situația la nivelul județului este stabilă, fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că, în contextul actual, nu se impun măsuri speciale de ordine publică, ținând cont că principalele evenimente cu public numeros din această săptămână sunt meciurile de fotbal.

Pregătirea Zilei Armatei Române

În cadrul ședinței, prefectul a informat structurile MAI despre organizarea ceremonialei militare dedicate Zilei Armatei Române, care va avea loc pe 25 octombrie la Carei și Satu Mare, cu participarea reprezentanților Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca. Prima ședință de pregătire este programată pentru 6 octombrie 2025, la sediul Instituției Prefectului.

Măsuri de prevenire în școli

Prefectul a solicitat o abordare proactivă în proximitatea unităților de învățământ, vizând:

combaterea absenteismului școlar;

prevenirea și sancționarea consumului de tutun, alcool sau droguri;

prevenirea și sancționarea actelor de agresiune și violență.

Combaterea pestei porcine africane

În ceea ce privește focarele de pestă porcină africană, au fost stabilite noi atribuții pentru personalul MAI, inclusiv patrularea zonelor cu restricții și identificarea, sancționarea și prevenirea sacrificării și vânzării ilegale de carne și produse din carne.

Mesajul prefectului către comunitate

„Siguranța publică la nivelul județului este stabilă, dar nu ne oprim aici. Ne intensificăm acțiunile de prevenire în școli – de la combaterea violenței, la interzicerea consumului de substanțe interzise – și acționăm ferm pentru oprirea răspândirii pestei porcine africane. Corectitudinea începe cu fiecare dintre noi, fie că vorbim despre respectarea legii sau despre onestitatea în comunitate. Manifestați spirit civic semnalând problemele și încălcările pe care le observați și arătați implicare socială sprijinind eforturile autorităților. Numai prin responsabilitate comună vom asigura un județ mai sigur, mai prosper!”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.