Parcul „Vasile Lucaciu” intră în reabilitare: investiție de peste 27,6 milioane lei pentru transformarea într-un spațiu urban modern

Parcul „Vasile Lucaciu”, unul dintre reperele municipiului, se pregătește pentru o schimbare majoră. Proiectul de regenerare urbană intră într-o nouă etapă, cea a procedurii de achiziție publică, urmând ca zona să fie complet reabilitată și transformată într-un spațiu atractiv, sigur și modern, cu finanțare europeană de peste 27,6 milioane lei.

Un parc degradat, readus la viață după 40 de ani

Deși amplasat într-o zonă intens circulată, parcul se află într-o stare avansată de degradare, nefiind beneficiarul unor investiții majore în ultimele patru decenii. Aleile uzate, instalațiile de iluminat depășite, fântâna arteziană defectuoasă și mobilierul urban deteriorat sunt doar câteva dintre problemele care vor fi rezolvate prin proiect.

Cum va arăta noul parc

Planul de reabilitare urmărește valorificarea celor trei principii fundamentale ale inițiativei New European Bauhaus: estetică, sustenabilitate și incluziune.

Astfel:

se reabilitează și se extind aleile pietonale, folosindu-se pavaj din piatră naturală;

se schimbă integral mobilierul urban, urmând să fie montate bănci smart, mese de șah pentru seniori, cișmele, coșuri de gunoi și dispensere pentru pungi destinate animalelor de companie;

spațiile verzi vor fi reconfigurate și extinse, cu noi arbori și arbuști, dar păstrând conceptul peisagistic inițial;

se instalează un sistem modern de irigație și camere de supraveghere video;

iluminatul public va fi realizat cu corpuri LED, eficiente energetic, care vor crește siguranța cetățenilor.

De asemenea, accesibilitatea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități este o prioritate: vor fi amenajate rampe speciale și zone dedicate relaxării.

Valoare culturală și spirit comunitar

Parcul „Vasile Lucaciu” adăpostește două monumente de referință – statuia Lupa Capitolina și Monumentul Ostașului Român –, care vor fi și ele reabilitate. Proiectul include și instalarea de Wi-Fi gratuit, menit să transforme spațiul într-un loc de întâlnire pentru toate generațiile, stimulând coeziunea comunitară.

Prin această investiție, parcul își va recăpăta valoarea estetică și funcțională, devenind un loc de recreere modern, sigur și prietenos, așa cum îl merită locuitorii orașului.