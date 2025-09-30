PATRIMONIU. „Ținută populară prin timp și tehnologie” – vernisaj la Uzhorod cu participarea Muzeului Județean Satu Mare

Proiectul transfrontalier „Beyond nationalities” aduce împreună tradițiile și reinterpretările moderne ale portului popular

Reprezentanții Muzeului Județean Satu Mare au participat recent la vernisajul expoziției „Ținută populară prin timp și tehnologie”, găzduită de Muzeul de Arhitectură și Civilizație Populară din Uzhorod, Ucraina. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului european HUSKROUA/23/S/2.2/013 „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region” și a pus în valoare atât tradițiile, cât și noile perspective asupra patrimoniului cultural.

Portul popular între tradiție și tehnologie

Expoziția a adus în prim-plan evoluția costumului popular, subliniind frumusețea și autenticitatea tradițiilor, dar și modul în care acestea pot fi reinterpretate prin mijloace tehnologice moderne. Publicul a avut ocazia să redescopere legătura dintre trecut și prezent printr-o abordare inovatoare a patrimoniului vestimentar.

Prezentare și schimb de bune practici

În cadrul programului, reprezentanții Muzeului Județean Satu Mare au susținut o prezentare despre activitățile de educație și pedagogie muzeală derulate la nivel local. Această contribuție a oferit ocazia unui schimb de experiențe și bune practici cu partenerii și participanții internaționali.

Ateliere interactive și creativitate

Evenimentul a inclus și o componentă practică: participanții au învățat să își personalizeze plăsuțe din pânză, folosind motive tradiționale. Atelierul a oferit o experiență creativă și interactivă, demonstrând cum patrimoniul cultural poate inspira expresii artistice contemporane.

Legături culturale consolidate

Workshopurile organizate la Uzhorod au reprezentat o oportunitate de dialog și cooperare între comunitățile din regiunea Tisei Superioare. Astfel, proiectul „Beyond nationalities” continuă să îmbogățească relațiile transfrontaliere prin cultură, tradiții și inovație.