Patru infracțiuni la regimul circulației constatate de polițiștii de frontieră sătmăreni

Doi cetățeni străini și doi români sunt cercetați de polițiștii de frontieră sătmăreni după ce oamenii legii au descoperit că șoferii au încălcat legea privind circulația pe drumurile publice din România.

Concret, luni seară, în jurul orei 23.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu s-a prezentat pentru efectuarea formalităților pe sensul de ieșire din România un cetățean american, în vârstă de 49 de ani. Acesta conducea un autovehicul înmatriculat în Ungaria. Polițiștii de frontieră i-au solicitat bărbatului documentele personale și actele mașinii. Șoferul a prezentat polițiștilor de frontieră un permis de conducere eliberat de către autoritățile americane și un document tip permis de conducere internațional nerecunoscut de statul român (un document fantezist).

Tot luni, în jurul orei 20.00, în același punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru a intra în țara noastră un cetățean argentinian, în vârstă de 28 de ani. Tânărul conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina, iar la controlul de frontieră a prezentat un permis de conducere eliberat de către autoritățile din Argentina și un document tip permis de conducere internațional nerecunoscut de statul român (care, de fapt, nu era un document autentic).

În cele două cazuri, polițiștii de frontieră sătmăreni au întocmit soferilor dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și uz de fals.

O altă infracțiune la regimul circulației a fost constatată de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea. Luni, 15 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, oamenii legii au oprit pentru verificări în trafic, în localitatea Petea, un autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în județul Suceava. Cu ocazia verificării documentelor personale, polițiștii de frontieră au constatat că dreptul de a conduce al persoanei aflate la volanul mașinii a fost anterior suspendat.

În ziua anterioară, tot polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea au oprit pentru control, în localitatea Peleș, un autoturism înmatriculat în România. La volanul mașinii se afla un sucevean în vârstă de 59 de ani. Și în acest caz, la verificarea actelor prezentate la control, polițiștii de frontieră au constatat că persoanei aflate la volanul mașinii i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România.

În aceste două cazuri, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală celor doi suceveni pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce.