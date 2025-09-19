PATRULA ȘCOLARĂ ÎN ACȚIUNE – LECȚII DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ CU CEI TINERI

La data de 18 septembrie a.c, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități de educație rutieră la Colegiul Național „Ioan Slavici” din municipiul Satu Mare.

Evenimentul s-a derulat în contextul Programului ROADPOL – Safety Days, fiind parte a Planului Național pentru prevenirea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor și a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră.

La activitate au participat 52 de elevi din clasele a V-a și a VI-a, alături de două cadre didactice, fiind desfășurată și activitatea de „Patrulă Școlară”.

Mesajul transmis elevilor a fost clar: respectarea regulilor de circulație, în special traversarea doar pe la trecerile de pietoni și atenția sporită în trafic, sunt esențiale pentru siguranța tuturor.

Educația rutieră trebuie să înceapă de la cele mai fragede vârste, iar copiii care învață să respecte regulile de circulație vor deveni adulți și șoferi conștienți și precauți.

Prin aceste acțiuni, polițiștii urmăresc responsabilizarea celor mai tineri participanți la trafic și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Recomandări pentru siguranța rutieră:

• Pietonii să traverseze numai pe trecerile semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic;

• Bicicliștii să circule doar pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, respectând regulile de circulație;

• Purtați întotdeauna elemente reflectorizante pentru a fi vizibili în trafic, mai ales seara sau pe timp de ploaie;

• Respectați semnele și indicatoarele rutiere și evitați utilizarea telefonului atunci când traversați strada sau conduceți bicicleta;

• Adoptați o conduită preventivă, protejându-vă atât pe voi, cât și pe ceilalți participanți la trafic.