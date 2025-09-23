Pensionarii români care locuiesc în străinătate mai au câteva zile să transmită certificatele de viață 23 September 2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ȘTIRI RECENT ADĂUGATE adi FOTO. Deputatul Mircea GOVOR: ,,Dialog pentru consolidarea producției locale de orz și hamei – culturi strategice pentru România” Festivalul de Orgă „TimOrgelFest” Jubiliar 2025 în Ungaria Dr. Magoss Attila, reales Președinte al Colegiului Medicilor Veterinari Satu Mare Discuții aplicate pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pe rutele interurbane din județul Satu Mare Raport DSP Satu Mare – Activități de prevenție, control și promovare a sănătății în luna august 2025 FOTO. Deputatul Mircea GOVOR: ,,Dialog pentru consolidarea producției locale de orz și hamei – culturi strategice pentru România” Festivalul de Orgă „TimOrgelFest” Jubiliar 2025 în Ungaria Dr. Magoss Attila, reales Președinte al Colegiului Medicilor Veterinari Satu Mare Discuții aplicate pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pe rutele interurbane din județul Satu Mare Raport DSP Satu Mare – Activități de prevenție, control și promovare a sănătății în luna august 2025