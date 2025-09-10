Percheziții domiciliare efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Satu Mare în județul Vâlcea. Femeie reținută pentru tâlhărie calificată

La data de 9 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vâlcea, la locuința unei femei, de 53 de ani, bănuită de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, la data de 22 august a.c, femeia de 53 de ani, din județul Vâlcea, în timp ce se afla într-o stație de transport public din municipiul Satu Mare, ar fi deposedat prin constrângere fizică o femeie de 67 de ani, din municipiul Satu Mare, de bijuteriile din aur, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.300 de lei.

În urma percheziției domiciliare efectuate, au fost recuperate bijuteriile din aur.

De asemenea, a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele femeii.

Astfel, în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea femeii, pentru 24 de ore, fiind depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Femeia în cauză va fi prezentată în cursul zilei de astăzi instanței de judecată, cu propunerea de arestare preventivă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.