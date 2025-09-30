Pericol pe strada Ion C. Brătianu: elemente de fațadă desprinse! Intervenție a pompierilor

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au intervenit pe strada Ion C. Brătianu, la intersecția cu strada Mihai Viteazul, după ce mai multe elemente de construcție s-au desprins de pe fațada unei clădiri.

La fața locului a fost trimis un echipaj cu o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Pompierii au acționat pentru îndepărtarea elementelor instabile, cu scopul prevenirii unor eventuale accidente sau pagube materiale.

Zona a fost delimitată pentru siguranța trecătorilor, iar circulația a fost restricționată temporar în perimetrul afectat.

Autoritățile au recomandat cetățenilor și pietonilor să nu se apropie de zona unde au fost semnalate elemente instabile, să evacueze trotuarele din apropiere și să nu stea sub clădirea degradată.