Peste 15 permise suspendate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 16 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 22.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 280 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 110.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 16 conducători de autoturisme.